



На фоне новостей о проснувшихся после зимы клещах волгоградцев предупреждают о рисках заражения клещевым энцефалитом. По словам медиков, единственной надежной защитой от тяжелой болезни становится вакцинация.

Где можно «поймать» клеща?

Прямиком в вашу квартиру членистоногий может «приехать» не только из лесов, но также из городских парков, огородов и даже небольших тенистых уголков рядом с домом.

- Риск заражения существует и при употреблении сырого молока – козьего, овечьего или коровьего. Дело в том, что во время массового нападения клещей вирус может оставаться в продукте, - рассказывают специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

С каких симптомов начинается болезнь?

В сезон клещей волгоградцев, которые даже не снимали с кожи черных «присосок», должны насторожить резко поднявшаяся температура, сильные головные боли, боли в мышцах, чаще всего локализирующиеся в области шеи и плеч, а также в грудном и поясничном отделах спины. Возможными симптомами заболевания называют также тошноту и рвоту.

- Если в течение двух недель после встречи с клещом вы ощущаете изменения в самочувствии, повышение температуры и увеличение красного пятна на месте присасывания, необходимо обратиться к врачу, - заявляют в Роспотребнадзоре.

Как обезопасить себя в сезон клещей?

После каждой прогулки горожанам рекомендуют тщательно осматривать себя с головы до ног. Совсем не лишним в теплое время года станет использование специальных химических средств.

И все-таки главной защитой от клещевого энцефалита медики называют вакцинацию, которая проводится по простой схеме: две прививки с промежутком от 1 до 7 месяцев ( в зависимости от вакцины) волгоградцам советуют сделать до начала сезона. Третья прививка потребуется как минимум через пять месяцев.

- Волгоградская область не является эндемичной по клещевому энцефалиту, поэтому средств из областного бюджета на проведение вакцинации не выделяется. Сделать прививку горожанам придется за собственный счет. Она особенно важна для жителей, которые готовятся к поездке в регионы, где существует реальный риск заражения.

О том, что после зимней спячки клещи в Волгоградской области уже не просто проснулись, но и зажили активной жизнью, корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали еще на прошлой неделе.

- Уже сейчас нужно не только делать прививки питомцам, но и внимательно осматривать их после каждой прогулки. Клещи в наших краях распространены повсеместно – их можно встретить и в высокой траве, и в кустах, и в зарослях вдоль водоемов, - рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. – Пик активности членистоногих придется на май – июнь. Несмотря на то, что они не особо жалуют волгоградскую жару, даже летом горожане рискуют встретиться с ними в тенистом и хотя бы немного защищающим от солнца уголке.

Фото из архива V102.ru