



Прибытие самолета из Москвы в Волгоград задерживается из-за временных ограничений в работе столичного аэропорта.

Воздушное судно компании «Победа» ждали в авиагавани Волгограда сегодня в 10:35. Однако из-за закрытого неба над столицей его прибытие сдвигается на час.

О том, что действующий в Москве режим беспилотной опасности в Москве приостановил работу сразу нескольких аэропортов, специалисты Росавиации сообщали еще накануне. Из-за возможного налета беспилотников в столице поставили на паузу кипящую жизнь Шереметьево и Домодедово.

Не успев проработать в привычном формате и двух часов, сегодня в 6:47 аэропорт Шереметьево вновь взял вынужденный перерыв.

- Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, - сообщили в Росавиации.

