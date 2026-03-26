Новая магнитная буря накроет метеозависимых волгоградцев





Новая магнитная буря после серии «нестабильных» дней ждет волгоградцев сегодня, 26 марта.

Геомагнитные возмущения начнутся уже в 9:00. Ближе к обеду горожанам обещают временное послабление и снижения уровня колебаний до 3-4 баллов.

- В целом, есть ощущение, что текущая ситуация – ни туда и ни сюда – заморозится на всю эту неделю, - сообщали на днях в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В прямом смысле хвататься за голову метеочувствительные волгоградцы начали в конце прошлой недели. По информации специалистов, в пятницу сила магнитной бури достигла семибалльной отметки. В это же время жители центральных и северных регионов России стали свидетелями интенсивных полярных сияний.

Фото Андрея Поручаева