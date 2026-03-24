УФСБ разоблачило выдумавшую троих детей волгоградку





Обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат на несуществующих детей утвердила прокуратура. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, жительница региона обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В период с августа 2011 года по октябрь 2024 года женщина предоставляла копии поддельных свидетельств о рождении троих детей в центр соцзащиты населения Дзержинского района и Соцфонд. Таким образом она похитила более 2,3 млн рублей в качестве пособий. Аферу разоблачили сотрудники УФСБ.

Дело направлено в Дзержинский районный суд. «Многодетной» мамаше грозит срок до 6 лет. Но волгоградке придется ответить и за другое преступление. Уголовное дело по факту подделки документов (ст. 327 УК РФ) выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



