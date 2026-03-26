В Минобороны сообщили о 125 сбитых над регионами страны дронах ВСУ





За ночь над регионами России сбили 125 украинских БПЛА. Жителей Волгоградской области очередная террористическая атака обошла стороной.

Смертоносные летательные аппараты войска ПВО перехватили над приграничными Белгородской и Брянской областями. О режиме беспилотной опасности накануне вечером предупреждали и жителей Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей.

О сбитых ночью дронах сообщили также в Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях и в республики Крым. В Московской области из-за направленных дронов ВСУ накануне вечером ограничивали работу аэропортов. Ждать своей посадки пришлось пассажирам, готовившимся к вылету из Шереметьево и Домодедово.

