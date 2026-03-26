



В Волгоградской области в связи с корректировкой графика движения с 29 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов. Как уточнили в пресс-службе ПривЖД, изменения коснутся маршрутов: Петров Вал – Волгоград-1; Волгоград-1 – Арчеда; Арчеда – Алексиково; Волгоград-1 – Чернышков; Волгоград-1 – Суровикино.

С 30 марта изменится график движения электричек сообщением Волжский – Шпалопропитка, Южная – Волжский, Тракторная Пассажирская – Южная. Корректировка времени отправления и прибытия составит приблизительно 1-4 минуты.

В компании просят пассажиров заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.