



С 1 апреля в России изменятся правила денежных переводов. Для исключения серых схем от пользователей потребуют исчерпывающей информации о каждой операции.

В реквизитах «плательщика» волгоградцам предстоит прописывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам – указывать фамилию, имя и отчество.

В «назначении платежа» горожанам придется максимально подробно описать название товаров или работ, номер и дату договора. Несмотря на требование об открытости, пользователей просят быть лаконичными и укладываться в 210 символов.

Вступающие в силу изменения о переводах коснутся также индивидуальных предпринимателей. С 1 апреля от них потребуют указания не только имени, но и правового статуса. От волгоградцев, занимающихся частной практикой, ждут следующей информации: имя, вид деятельности и ИНН.

В документах появился реквизит «фактический плательщик». Его необходимо заполнить, если деньги переводит представитель налогоплательщика – например, бухгалтер.

Об ужесточении контроля за операциями и тщательной проверке банковских счетов корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали не раз.