Сегодня, 24 марта, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи снова попытается рассмотреть жалобу на приговор, вынесенный в Волгограде водителю BMW Александру Паку за убийство многодетной матери Екатерины Буравлевой. Ранее дважды апелляционная инстанция откладывала заседание.

Напомним, что Волгоградский областной суд рассматривал дело 74-летнего Александра Пака с участием присяжных, которые признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

20 ноября 2025 года по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) ему было назначено 11 лет в колонии строгого режима. Установлено, что он переехал на своем BMW женщину, отчего она спустя месяц скончалась в московской больнице, так и не придя в сознание.

Пак вину в суде не признал. Водитель утверждал, что у него не было умысла убивать женщину – он просто ее не заметил. Адвокаты добиваются переквалификации дела на более мягкую статью. В свою очередь прокуратура, которая также обжаловала приговор, настаивает на конфискации BMW Х7, на котором водитель переехал женщину.

Первое заседание в апелляционном суде было назначено на 19 февраля, но дважды откладывалось.





