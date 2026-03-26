



В волгоградской семье Никехиных произошло событие, которое они называют не иначе как чудо. Неизвестный меценат закрыл сбор на лечение годовалого Лени, столкнувшегося с тяжелейшей болезнью – младенческим лейкозом. На лечение малыша человек, пожелавший сохранить свою анонимность, перевел около 8 миллионов рублей.

- Вчера в нашей жизни появился еще один волшебник. Человек с огромным сердцем! – не скрывая слез, говорит отец Лени Никехина. – Не называя своего имени, он закрыл остаток по нашему счету. Если бы не вы, все те, кто помогал нам материально, кто распространял информацию о нашей проблеме, мы бы остались одни и, возможно, просто ожидали гибели маленького пирожка. А сейчас я хочу сказать «Ура!».

Дождавшись новости, от которой зависит будущее ребенка и всей его семьи, волгоградцы с пока еще робкой надеждой строят планы на будущее и верят – им удастся победить болезнь сына.

- Доктор сделает все, чтобы Лёня бегал, трогал собачек и кошек, купался в бассейне вместе с сестрой Варей, кормил птичек, - пишет папа малыша.

Обратившись к врачам из-за высокой температуры, вялости и капризов прежде бойкого 10-месячного Лёни, его семья услышала диагноз, который в одночасье перевернул всю их жизнь – младенческий лейкоз! Еще не до конца осознавая случившееся, родители крохи начали экстренное обследование и, сдав череду анализов, отправились на лечение в Москву.

Для спасения мальчишки, который, несмотря на совсем не детские обстоятельства, искренне радуется каждому новому дню и с улыбкой смотрит на мир, требуется пересадка костного мозга. Процедуру стоимостью 25 миллионов рублей проведут в одной из израильских клиник. Донором для маленького Лени станет его 7-летняя сестра Варя.