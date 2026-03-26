Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости
 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
Федеральные новости
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
«Волшебник и человек с огромным сердцем»: неизвестный меценат перевёл 7 млн и закрыл сбор на лечение малыша из Волгограда

Общество 26.03.2026 06:15
26.03.2026 06:15


В волгоградской семье Никехиных произошло событие, которое они называют не иначе как чудо. Неизвестный меценат закрыл сбор на лечение годовалого Лени, столкнувшегося с тяжелейшей болезнью – младенческим лейкозом. На лечение малыша человек, пожелавший сохранить свою анонимность, перевел около 8 миллионов рублей.

- Вчера в нашей жизни появился еще один волшебник. Человек с огромным сердцем! – не скрывая слез, говорит отец Лени Никехина. – Не называя своего имени, он закрыл остаток по нашему счету. Если бы не вы, все те, кто помогал нам материально, кто распространял информацию о нашей проблеме, мы бы остались одни и, возможно, просто ожидали гибели маленького пирожка. А сейчас я хочу сказать «Ура!».

Дождавшись новости, от которой зависит будущее ребенка и всей его семьи, волгоградцы с пока еще робкой надеждой строят планы на будущее и верят – им удастся победить болезнь сына.

- Доктор сделает все, чтобы Лёня бегал, трогал собачек и кошек, купался в бассейне вместе с сестрой Варей, кормил птичек, - пишет папа малыша. 

Обратившись к врачам из-за высокой температуры, вялости и капризов прежде бойкого 10-месячного Лёни, его семья услышала диагноз, который в одночасье перевернул всю их жизнь – младенческий лейкоз! Еще не до конца осознавая случившееся, родители крохи начали экстренное обследование и, сдав череду анализов, отправились на лечение в Москву.

Для спасения мальчишки, который, несмотря на совсем не детские обстоятельства, искренне радуется каждому новому дню и с улыбкой смотрит на мир, требуется пересадка костного мозга. Процедуру стоимостью 25 миллионов рублей проведут в одной из израильских клиник. Донором для маленького Лени станет его 7-летняя сестра Варя.

26.03.2026 07:46
