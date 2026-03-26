Всё более не по карману становятся волгоградцам молоко и масло





В Волгоградской области за неделю с 17 по 23 марта снова выросли в цене молочные продукты. Килограмм сливочного масла, по данным Волгоградстата, стоит в райцентре уже 1082,5 рублей – за семь дней продукт подорожал на 1,2%.

В целом же в молочных отделах продуктовых магазинов цены изменились следующим образом:

масло сливочное +1,2%,

молоко цельное ультрапастеризованное +0,8%,

творог +0,6%,

кефир +0,5%,

молоко цельное пастеризованное +0,4%,

сметана +0,2%.

Существенно выросли цены и на колбасу в Волгограде. Любителям полукопченой и варено-копченой придется заплатить на 2,3% больше, чем прежде.

В овощных отделах с 17 по 23 марта подорожала морковь на 2,1%, лук репчатый на 1,2%, яблоки на 0,5%, свекла на 0,3%.