



Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор 62-летнему жителю региона и его 39-летней сообщнице за незаконную выдачу разрешений на промышленный вылов рыбы. Всего удалось выявить 31 эпизод коммерческого подкупа в отношении обвиняемых.

Как ранее сообщалось информагентством, в сентябре 2024 года СУ СК РФ по Волгоградской области завершило расследование дела в отношении директора ООО «Балабаны» Татьяны Ивашкевич. По версии следствия, руководитель организации, которая получила право на осуществление промышленного рыболовства по договору пользования, заключенного с комитетом сельского хозяйства, предлагала желающим ловить рыбу на водохранилище и за определенную плату снабжала их разрешениями на вылов биологических ресурсов.

В ноябре 2024 года местные жители вновь пожаловались на незаконный вылов рыбы в водохранилище. Браконьеров с сетями также удалось зафиксировать на видео в момент вылова водных биологических ресурсов.

Установлено, что с декабря 2021 года по апрель 2023 год фигуранты получили от рыбаков свыше 2 млн рублей за выдачу разрешений на промышленный вылов водных биологических ресурсов на Цимлянском водохранилище. При этом подсудимые как представители указанной коммерческой организации обещали не осуществлять контроль за количеством и видами выловленной без учета квот рыбы.

Женщина признала свою вину полностью, мужчина все отрицал.

- Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сообщница осуждена к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки отбывания наказания до момента достижения ребенком 14-летнего возраста, - пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось старшим помощником прокурора Краснооктябрьского района Валентиной Царевой.

Напомним, в 2019 году разразился криминальный скандал, связанный с задержанием группы, занимавшейся выловом рыбы в Цимлянском водохранилище. Полиция тогда задержала 11 жителей Калачевского и близлежащих районов. Браконьеры, как сообщали региональные правоохранительные органы, занимались ловлей рыбы, которую нельзя добывать круглогодично. При этом у них было разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей. Всю рыбу продавали оптовыми партиями, а в акты вносили ложные данные о периодах и объемах улова. Ущерб биологическим ресурсам был оценен в 2,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело за незаконный лов рыбы. Одним из участников группы был сотрудник регионального филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

В 2023 году Калачевский районный суд Волгоградской области вынес приговор подсудимым, назначив им от 3 до 2,5 лет лишения свободы условно. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в районный суд. Дело было принято к рассмотрению в августе 2014 года и в настоящее время процесс еще идет.