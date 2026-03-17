Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Двоих волгоградцев осудили за незаконную выдачу разрешений на промышленный вылов рыбы

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор 62-летнему жителю региона и его 39-летней сообщнице за незаконную выдачу разрешений на промышленный вылов рыбы. Всего удалось выявить 31 эпизод коммерческого подкупа в отношении обвиняемых.

Как ранее сообщалось информагентством, в сентябре 2024 года СУ СК РФ по Волгоградской области завершило расследование дела в отношении директора ООО «Балабаны» Татьяны Ивашкевич. По версии следствия, руководитель организации, которая получила право на осуществление промышленного рыболовства по договору пользования, заключенного с комитетом сельского хозяйства, предлагала желающим ловить рыбу на водохранилище и за определенную плату снабжала их разрешениями на вылов биологических ресурсов.

В ноябре 2024 года местные жители вновь пожаловались на незаконный вылов рыбы в водохранилище. Браконьеров с сетями также удалось зафиксировать на видео в момент вылова водных биологических ресурсов. 

Установлено, что с декабря 2021 года по апрель 2023 год фигуранты получили от рыбаков свыше 2 млн рублей за выдачу разрешений на промышленный вылов водных биологических ресурсов на Цимлянском водохранилище. При этом подсудимые как представители указанной коммерческой организации обещали не осуществлять контроль за количеством и видами выловленной без учета квот рыбы.

Женщина признала свою вину полностью, мужчина все отрицал. 

- Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сообщница осуждена к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки отбывания наказания до момента достижения ребенком 14-летнего возраста, - пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось старшим помощником прокурора Краснооктябрьского района Валентиной Царевой.

Напомним, в 2019 году разразился криминальный скандал, связанный с задержанием группы, занимавшейся выловом рыбы в Цимлянском водохранилище. Полиция тогда задержала 11 жителей Калачевского и близлежащих районов. Браконьеры, как сообщали региональные правоохранительные органы, занимались ловлей рыбы, которую нельзя добывать круглогодично. При этом у них было разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей. Всю рыбу продавали оптовыми партиями, а в акты вносили ложные данные о периодах и объемах улова. Ущерб биологическим ресурсам был оценен в 2,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело за незаконный лов рыбы. Одним из участников группы был сотрудник регионального филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

В 2023 году Калачевский районный суд Волгоградской области вынес приговор подсудимым, назначив им от 3 до 2,5 лет лишения свободы условно. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в районный суд. Дело было принято к рассмотрению в августе 2014 года и в настоящее время процесс еще идет. 

Расследования 17.03.2026 20:30
21:23
Число нелегалов финрынка в Волгоградской области за год выросло вдвоеСмотреть фотографии
21:07
Минприроды: В Волгоградской области не прогнозируют подтоплений из-за паводкаСмотреть фотографии
20:30
Двоих волгоградцев осудили за незаконную выдачу разрешений на промышленный вылов рыбыСмотреть фотографии
20:11
«Волгоградавтодор» выплатит 281 тыс. рублей за падение на авто «Пешеходного перехода»Смотреть фотографии
19:42
Волгоградцев предупредили о новых штрафах с 19 мартаСмотреть фотографии
19:18
В Волгограде установили 8 участников беспредела в электробусеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
«Надо жить настоящим! К счастью, оно у меня есть»: раненный на СВО волгоградец – о переоценке ценностей и возвращении к мирной жизниСмотреть фотографии
18:24
Под Волгоградом подрожала переправа через Дон: смотрим новые ценыСмотреть фотографии
17:34
Новая площадь, фонтаны и музей СВО: студенты показали, каким видят центр Волгограда в будущемСмотреть фотографии
16:34
«Умный дом» и свой парк за окном: в «Центропарке» на Тулака стартовали продажи второго домаСмотреть фотографии
16:27
Волжан шокировали «смешные» суммы за отоплениеСмотреть фотографии
16:24
Волгоградца осудили за нечестную попытку разбогатеть на 3 млн рублейСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде 17 марта парализовано движение трамваев СТ и СТ2Смотреть фотографии
16:07
На трассе «Каспий» в Волгоградской области усилили покрытие мобильного интернетаСмотреть фотографии
15:48
Участник СВО из Волгограда займется развитием фиджитал-спорта в МосквеСмотреть фотографии
15:36
В окнах общежития ВолГУ зажглась цифра «40»Смотреть фотографии
15:34
«Матчдей» стартует за 2 часа до поединка «Ротора» с «Факелом» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:43
Андрей Бочаров поручил молодёжи разработать программу фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
14:11
ЦГМС: перепугавший волгоградцев грохот не связан с погодными условиямиСмотреть фотографии
13:57
Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют ТелеграмСмотреть фотографии
13:54
Волгоградка надурила грузоперевозчиков на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:49
Пора смотреть в оба: в Волгоградской области после первого потепления проснулись клещиСмотреть фотографии
12:38
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом жёлтый уровень опасности из-за тумановСмотреть фотографии
12:27
«У собак паника, а мы в ужасе»: на севере Волгограда серия громких звуков встревожила жителейСмотреть фотографии
11:55
Космонавты передали Волгограду флаг феста #ТриЧетыре с МКССмотреть фотографии
11:54
ФАС начнёт пересматривать заоблачные тарифы за ЖКУ в регионахСмотреть фотографии
11:08
Волгоградским старшеклассникам рассказали о перспективах работы в металлургииСмотреть фотографии
11:06
Застройщика ЖК в Волгограде обязали отремонтировать провалившуюся парковкуСмотреть фотографии
10:44
На юге Волгограда школьница выпала из окна: ее спасаютСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом за взятки осудят заместителя главврача и медсестру районной ЦРБСмотреть фотографии
 