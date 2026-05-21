Ростовские школьницы попросили Лепса прийти к ним на выпускной





Школьницы из Ростова-на-Дону обратились к артисту Григорию Лепсу. Как сообщает Привет-Ростов, в видеообращении девушки приглашают популярного исполнителя приехать к ним на выпускной бал.

– В обращении выпускницы признались, что будут рады, если благодаря поддержке пользователей Сети певец приедет к ним на праздник. Выпускной вечер в лицее, как и в большинстве школ Ростова, запланирован на 26 мая. В этот же день Григорий Лепс должен выступить с сольным концертом в донской столице, – поясняет причину столь неожиданного обращения к Лепсу ростовское СМИ.

Однако, отмечают журналисты, жители Ростова-на-Дону, успевшие посмотреть ролик, сомневаются, что артист сможет посетить школьное мероприятие, поскольку организация выступлений певца считается дорогостоящей и требует серьезной подготовки.

СМИ напоминают, впрочем, что ранее Клава Кока, Mary Gu, Ramil’ и Ольга Бузова внезапно устраивали праздники для выпускников, а рэпер Баста выступил перед выпускниками ростовской школы №32, где ранее учился сам.