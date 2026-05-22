Волгоградцев предупредили о штрафах за старые газовые плиты





Волгоградцам, как и всем россиянам, придется уже в ближайшее время поменять старые газовые плиты. Как напоминает ИА «Высота 102», с 1 июня 2026 года в России вступают в силу новые правила эксплуатации газового оборудования.

Срок годности газовой плиты определяется техпаспортом, который выдается при покупке. В случае, если документы на технику потеряны, то срок эксплуатации не должен превышать 14-15 лет. Если техника старше этого возраста, ее следует заменить на новую. Также вводится запрет на эксплуатацию при выявлении утечек газа, неисправности автоматики или деформации горелок. Кроме того, новые плиты должны быть оснащены системой газового контроля.

Менять плиты должны специализированные газовые службы. За самовольную замену газовой плиты в квартире или доме предусмотрен штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей, и газораспределительная организация отключит газ сразу же после обнаружения несанкционированной установки прибора.

Факт наличия техники в почтенном возрасте должны зафиксировать сотрудники газовой службы. За неоднократный отказ допустить этих работников в квартиру предусмотрен штраф до 100 тысяч.