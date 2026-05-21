«Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
 Ростовские школьницы попросили Лепса прийти к ним на выпускной
Школьницы из Ростова-на-Дону обратились к артисту Григорию Лепсу. Как сообщает Привет-Ростов, в видеообращении девушки приглашают популярного исполнителя приехать к ним на выпускной бал. – В обращении выпускницы признались,...
На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету

Федеральные новости 21.05.2026 17:58
21.05.2026 17:58


Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией.

- Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск баллистической ракеты с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», - сообщили в Министерстве обороны. – Всего же в рамках второго этапа учений привлекались наземная, морская и авиационная составляющая для практических пусков межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Комментируя итоги учений, президент Владимир Путин заявил, что Россия не планирует втягиваться в гонку вооружений, а лишь готова защищать собственные интересы.

- Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас всё получается, — заявил Владимир Путин.

Скрин с видео Министерства обороны 

