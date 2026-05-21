



Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией.

- Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск баллистической ракеты с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», - сообщили в Министерстве обороны. – Всего же в рамках второго этапа учений привлекались наземная, морская и авиационная составляющая для практических пусков межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Комментируя итоги учений, президент Владимир Путин заявил, что Россия не планирует втягиваться в гонку вооружений, а лишь готова защищать собственные интересы.

- Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас всё получается, — заявил Владимир Путин.

Скрин с видео Министерства обороны