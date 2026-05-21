



Адвокат осуждённого генерала Ивана Попова из Волгоградской области рассказал о его жизни в колонии Московской области. По словам защитника, после основной работы интересующейся происходящими в стране событиями, а также положением дел на СВО, бывший командующий 58-й армией проводит патриотические лекции.

- Иван Иванович обладает всей информацией о событиях в стране, в том числе о происходящем в зоне СВО, - рассказал Сергей Буйновский. - Находясь в условиях изоляции, он прикладывает максимальные усилия для помощи армии. Насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. К примеру, проводит лекции, объясняя необходимость тех или иных шагов. Конечно, как и все, он ждёт скорейшей победы над врагами нашей страны.

При этом речи об участии Ивана Попова в специальной военной операции на Украине пока не идёт, подчеркивает защитник.

- К сожалению, в зону боевых действий Ивана Ивановича не отпускают, - констатирует Сергей Буйновский.

Напомним, родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Нанесенный ущерб оценили в 100 миллионов рублей. При этом власти Запорожской области, где якобы пропал металл, отказались признавать себя потерпевшими про делу.

Не признавшего своей вины и просившего об отправке в зону боевых действий генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Во 2-м Западном окружном военном суде решение признали законным.

Рассмотрение кассации в военном суде Новосибирска отложено на 16 июня. Длительную паузу объяснили необходимостью подключившемуся к делу адвокату Татьяне Стась ознакомиться с материалами уголовного дела.

– Состояние у Ивана Ивановича нормальное, насколько это возможно в колонии, – рассказывал тогда адвокат бывшего командующего 58-й армией. – Работает, в том числе плетет маскировочные сети для СВО, занимается спортом, читает книги, а также готовится к процессу, чтобы исправить судебную ошибку и восстановить свое честное имя!

