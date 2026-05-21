«Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Ростовские школьницы попросили Лепса прийти к ним на выпускной
Школьницы из Ростова-на-Дону обратились к артисту Григорию Лепсу. Как сообщает Привет-Ростов, в видеообращении девушки приглашают популярного исполнителя приехать к ним на выпускной бал. – В обращении выпускницы признались,...
 Родителям раненых бойцов СВО разрешат выйти в отпуск
Совет Федерации одобрил закон об отпуске раненых бойцов СВО и их родственников. Решение было принято на пленарном заседании 20 мая.  Закон позволяет одному из родителей или детей военнослужащего, имеющего...
Волгоградцам рассказали, можно ли защититься от смертельно опасного укуса комара

Общество 21.05.2026 11:50
С началом сезона комаров в Волгоградской области вновь заговорили про лихорадку Западного Нила. В Роспотребнадзоре напомнили, что без малого за три десятилетия опасным заболеванием переболели больше тысячи горожан.

- Официально с 1999 года в регионе зарегистрировано больше тысячи случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Предположительно, пациентов было больше, однако во многих случаях заболевание протекает либо вовсе без симптомов, либо в легкой форме, и пациенты не обращаются за помощью медиков, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. – В этом году подобный диагноз волгоградцам еще не выставлялся ни разу.

Подхватить острое вирусное заболевание жители Волгоградской области, на территории которой сформировался стойкий природный очаг, рискуют от зараженных комаров, а также иксодовых и гамазовых клещей.

- Лихорадка Западного Нила характеризуется серозным воспалением мозговых оболочек, системным поражением слизистых оболочек, лимфаденопатией, реже сыпью и менингоэнцефалитом, - отмечают санитарные врачи. – Первыми симптомами болезни, которая проявляет себя обычно спустя 2-6 дней после укуса насекомого, становятся головная боль, боль в теле и суставах, рвота, диарея и сыпь. В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но профилактика заболевания важна из-за возможного развития энцефалита и менингита.

Из-за отсутствия специфической иммунопрофилактики волгоградцам советуют по максимуму защищать себя от укусов кровососов. Для этого горожанам рекомендуют не раздеваться во время прогулок по городу и особенно при выездах на природу, обрабатывать себя репеллентами, устанавливать в домах москитные сетки , а также включать фумигаторы или использовать специальные аэрозоли, аромат которых комары не переносят на дух.

- Если рядом с жильем находятся бассейн, бочки с водой или другие водоемы, их лучше всего накрыть специальной пленкой. Влажные места – идеальная среда для откладывания яиц комарами, - заключают в управлении Роспотребнадзора.

Прошлым летом переносчики опасного вирусного заболевания укусили четырех жителей Волгоградской области. К слову, в 2026-м о возможности встречи с зараженным кровососом горожан предупредили еще в мае. Из-за потепления комары, способные передавать человеку не только лихорадку Западного Нила, но также дирофиляриоз и малярию, активизировались в Ростове-на-Дону.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

