Волгоградцам рассказали об оплате сверхурочной работы до 240 часов

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие увеличение с 120 до 240 часов в год лимита сверхурочной работы.

Как пояснили в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, предельная продолжительность сверхурочной работы для каждого сотрудника может быть увеличена, если это предусмотрено коллективным соглашением или отраслевым договором. Сейчас этот предел ограничен 120 часами в год.

Оплата и выходной

Сверхурочная работа, как и раньше, будет оплачиваться в повышенном размере: первые два часа – не менее чем в полуторном, а за последующие – не менее чем в двойном. В соответствии с принятыми изменениями, при превышении 120 часов переработки все часы должны оплачиваться минимум в двойном размере.

Сотрудники с переработкой, превышающей 120 часов, имеют право на дополнительный оплачиваемый день в году для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

Кому нельзя превышать лимит?

Для некоторых категорий работников лимит переработок остался прежним — 120 часов в год. В их числе:

- сотрудники государственных и муниципальных учреждений, продолжительность трудовой деятельности которых по внутреннему совместительству превышает 1/4 установленной месячной нормы трудового времени;

- работники, условия труда которых по итогам специальной оценки отнесены к вредным – подклассы 3.3 и 3.4 (ст. 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»).

Оформление сверхурочных

Привлечь работника к сверхурочному труду, согласно ст. 99 Трудового кодекса РФ, с его письменного согласия возможно в определенных случаях:

- при необходимости выполнить начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки не могла быть закончена в течение рабочего времени, если ее незавершение влечет за собой порчу или гибель имущества работодателя либо создает угрозу жизни и здоровью людей;

- при ремонте и восстановлении механизмов или сооружений в тех ситуациях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа сотрудников;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если перерыв не допускается.

