



История с задержанием взрослого мужчины и его несовершеннолетнего сына после драки подростков в хуторе Краснодонском Иловлинского района Волгоградской области получила неожиданное продолжение. В редакцию ИА «Высота 102» поступило видеообращение Елены Федоровой – жены и матери задержанных, которая сообщила интересные подробности конфликта и его предысторию, в корне меняющих обстоятельства дела. Женщина просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина вновь обратить внимание на это происшествие, расследование которого явно пошло не по тому пути.

Официальная версия

Следком сообщил 1 января 2026 года, что в Волгоградской области расследуется уголовное дело о хулиганстве в Краснодонском сельском поселении, где произошел конфликт между подростками, который затем перерос в выяснение отношений с участием взрослых. Следственный орган опирался на появившуюся в СМИ первоначальную информацию о том, что отец одного из подростков совместно с группой своих знакомых избил несовершеннолетних. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии, а 22 января стало известно об аресте мужчины по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что фигурант уголовного дела пытался скрыться от следствия и его объявили в федеральный розыск. Его сына 4 января, то есть через три дня после драки, поместили под домашний арест по решению суда, где он и находится до сих пор. Отцу-«беглецу» заочно предъявили обвинение в хулиганстве, а 19 января его задержали. Казалось бы, что дело раскрыто, но…





«Дружище, у тебя осталось 6 минут, чтобы прийти с явкой»

Елена Федорова в своем видеообращении утверждает, что после того, как на драку подростков обратил внимание Александр Бастрыкин, в Иловлинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области начали расследование, методы и скорость которого вызывает вопросы.

- Я полагаю, что все уголовные дела подлежат объективному и всестороннему расследованию и особенно те, которые вы берете под свой контроль. Однако расследование данного уголовного дела отличается только скоростью в назначении виновных, —поясняет Елена. – Так, еще до допроса всех участников и очевидцев произошедшего, которых несколько десятков, руководитель Иловлинского Следственного комитета 30 декабря 2025 года, еще до возбуждения уголовного дела, сделал однозначные выводы о виновности моего мужа.

Женщина продемонстрировала видеозапись, на которой следователь призывает ее мужа прийти с повинной или «его закроют».

- Дружище, у тебя осталось 6 минут, чтобы прийти с явкой. Нет? Без обид! Приеду – закрою, - говорит человек, который представляется руководителем следственного отдела. – 6 минут, дружище. Мне докладывать. Там поступило обращение на имя председателя. Вариантов нету. Тот, которому ты нос навернул – он твой. Других вариантов нету. Нет, тогда Новый год будешь в ИВС.

Точно потерпевшие?

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного 1 января 2026 года, муж и сын Елены якобы избили четырех 16-летних подростков, нанеся каждому не менее четырех ударов руками и ногами.

При этом, как утверждает женщина, эти «потерпевшие», которые злоупотребляют спиртным, за неделю до произошедшего избили при свидетелях ее сына. Тогда Федоровы в полицию не обращались, так как посчитали, что дело молодое и все пройдет само собой. Однако агрессивная компания не оставила попыток «разобраться» с подростком.

- Указанные лица явились на новогодний вечер в школу, где вновь искали моего сына и угрожали его друзьям и одноклассникам расправой, если он не придет. При этом, посредством различных мессенджеров доводилась информация о намерении данных лиц снова избить моего сына, - указывает Елена в своем обращении главе СК. – Мой муж 27 декабря 2025 года подвез сына и его друзей к Краснодонскому ДК и, следует отметить, что не они напали, а указанные потерпевшие и иные лица численностью около 20 человек направились от Краснодонского ДК к месту, где остановил машину мой супруг.

Елена утверждает, что конфликт произошел напротив пункта выдачи «Озон», где должны быть камеры видеонаблюдения.

- Следует отметить, что мой муж, как это указано в материалах дела, никого не нанимал, а друзей моего сына видел впервые. В драке не участвовал. Ударов не наносил. Травм не имел, - рассказывает женщина.

Со слов Елены, запись разговора со следователем была продемонстрирована на личном приеме в прокуратуре Иловлинского района, где ее мужу посоветовали успокоиться и спокойно встречать Новый год, так как на тот момент данных о возбуждении уголовного дела не было. Никаких повесток семья не получала, но 16 января ее мужа объявили в федеральный розыск. Мужчина сам пришел в районный СК, где его задержали.

Женщина переживает, что необъективное расследование рушит жизнь и ее сыну, который по итогам обучения претендовал на золотую медаль и хотел поступать в вуз. В настоящее время подросток находится под домашним арестом и не может обучаться и посещать школу.

Пьют и дерутся?

- В нашем хуторе драки случаются каждую неделю, но данный случай первый, когда данные действа квалифицированы как хулиганство, - рассказывает Елена Федотова. – Все мы являемся жителями одного села и знаем, кто на что способен.

Подростки, которые проходят по уголовному делу потерпевшими, как утверждает женщина, часто собираются у Краснодонского ДК, где выпивают. В своих соцсетях молодые люди выкладывают провокационные ролики, где залпом выпивают бутылку водки или с сигаретой в зубах катаются по селу за рулем автомобиля. Также есть данные о драках и ДТП с их участием. Все эти примеры женщина также подробно описала в своем видеообращении Александру Бастрыкину, которое, как надеется она, глава Следственного комитета все же увидит.

Елена Федотова 26 февраля текущего года уже отправляла письменное обращение главе СКР Александру Бастрыкину, в котором просила обратить внимание на описанную выше ситуацию. Однако ее ходатайство о несогласии с ходом расследования было перенаправлено в Иловлинский следственный отдел. Там его рассмотрели и отказали в полном объеме, так как уголовное дело находится на стадии предварительного следствия. Повторное обращение на имя Александра Бастрыкина женщина отправила 8 апреля текущего года.

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU

