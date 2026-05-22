Свыше 168 тысяч переболевших волгоградцев поддержали рублем

Выплаты по больничным листам в Волгоградской области получили с начала года более 168 тысяч человек. В Отделении СФР по регионе пояснили, что такую социальную поддержку получают при временной потере заработка из-за болезни, уходом за больным родственником, беременности или несчастного случая на производстве.

На пособие от СФР жителям региона можно рассчитывать при официальном трудоустройстве, когда работодатель уплачивает за работника страховые взносы.

Волгоградцам, которые являются индивидуальными предпринимателями, для получения страховых выплат нужно оформить соответствующие документы в СФР и уплачивать за себя страховые взносы.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!