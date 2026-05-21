Кадеты СК РФ почтили память героев на Мамаевом кургане в Волгограде

В Волгоград прибыли 120 юношей и девушек из семи регионов страны для участия в VII слете кадет и кадетской спартакиаде СК РФ. Торжественное открытие этого всероссийского мероприятия состоялось сегодня, 21 мая, на главной высоте России – Мамаевом кургане.

Участников слета приветствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. Они обратились к молодежи с напутственными словами и пожелали успехов.





- Символично, что 7-й слет кадет, посвященный 15-летию Следственного комитета России, начинает свою работу здесь, на главной высоте России – Мамаевом кургане, святом и священном для каждого жителя нашей страны месте, — обратился к присутствующим Андрей Бочаров. — Именно здесь, на земле непокоренного Сталинграда, 83 года назад, в ходе Сталинградской битвы, решалась судьба Великой Победы, судьба мира, судьба всего человечества. Сталинград защищала вся наша страна, представители всех регионов Советского Союза, всех наций и народностей. Защитники Сталинграда защищали свои семьи, свою родную землю, настоящее и будущее, своих детей. И сегодня в ходе специальной военной операции уже потомки Поколения Победителей защищают нашу страну от современных фашистов и нацистов — с таким же мужеством и самоотверженностью, как их деды и прадеды защищали Сталинград, защищали Родину, освобождали от врага родную землю.









Представитель Следственного комитета РФ Сергей Петров отметил, что проведение слета кадет и кадетской спартакиады на героической сталинградской земле имеет особое значение, поскольку именно здесь особенно остро ощущаются сила духа, мужество и преданность Отечеству.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы, почтив память защитников Сталинграда минутой молчания, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.





В Волгоградской области участники кадетского слета в течение нескольких дней будут состязаться в силе, выносливости, спортивном мастерстве на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе. Помимо спортивной части для них подготовлена культурная и развлекательная программы, в которые входят уроки мужества, военно-патриотические и профориентационные игры, встречи со следователями-криминалистами и представителями профильного ведомства, а также экскурсионная программа по главным достопримечательностям Волгограда.

