



Выгребание рыбы из Цимлянского водохранилища сняли на видео жители Калачевского района Волгоградской области. В сети опубликованы кадры, по которым можно судить, почему жители региона жалуются на плохую рыбалку в акватории водохранилища и на реке Дон.

Местный житель зафиксировал работу бригады с сетями в дневное время.

– Уважаемые браконьеры! Что за организация, что молчим? Что не отвечаем? Крысы, воруете рыбу по беспределу! Научные у тебя сотрудники… Вон Пятиизбянка, вон шалыган, посмотрим, где здесь научные сотрудники и все остальное, – слышен голос за кадром.

Другие события разворачиваются уже ночью.

– Вот тянет трал по Дону, напротив хутора Морской. Просто по Дону тащит трал. Вы откуда? Какая организация? Что молчим? Вот в ящиках рыба, вот, звонит. Вот гражданин, который тащит трал, вот рыба выловлена незаконным путем, – комментирует автор ролика.

Это видео уже расходится не только среди жителей Калачевского района, но и среди рыбаков-любителей. Один из них, представившийся Андреем, рассказал V102.RU, что теперь ему ясна причина неудачных рыбалок в последнее время.

– Если еще в начале осени мы с друзьями без улова не возвращались, то теперь вообще пустые уезжаем. Раньше и судака, и щуки, и сазана можно было зацепить. Сейчас такое ощущение, что река вся пустая, – делится наболевшим волгоградец.

Но особенно переживают местные жители, для некоторых из которых любительская рыбалка является хорошим подспорьем в деле выживания.

– Совсем все плохо стало где-то в последние полтора месяца, – согласился пообщаться с корреспондентом V102.RU Роман, проживающий в одном из сел Калачевского района. – Ну а чего, они же тралят с утра до ночи. Выгребают все. Какая тут рыбалка? За двух карасей могут посадить, а там тоннами вытаскивают. И ничего. Прикрываются разрешениями. А кто им их дает, интересно? И столько ли они вылавливают, сколько им разрешают? Думаете, за этим кто-то следит?

Житель поселка Донской Андрей Петров не побоялся и выложил в интернет обращение, в котором рассказал о якобы незаконном вылове рыбы в нерестилище Цимлянского водохранилища выше поселка Ложки.

Данное видео и редакционный запрос отправлены в Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Между тем, напомним, в 2019 году разразился криминальный скандал, связанный с задержанием группы, занимавшейся ловом рыбы в Цимлянском водохранилище. Полиция тогда задержала 11 жителей Калачевского и близлежащих районов. Браконьеры, как сообщали региональные правоохранительные органы, занимались ловлей рыбы, которую нельзя добывать круглогодично. При этом у них было разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей. Всю рыбу продавали оптовыми партиями, а в акты вносили ложные данные о периодах и объемах улова. Ущерб биологическим ресурсам был оценен в 2,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело за незаконный лов рыбы. Одним из участников группы был сотрудник регионального филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

В 2023 году Калачевский районный суд Волгоградской области вынес приговор подсудимым, назначив им от 3 до 2,5 лет лишения свободы условно. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в районный суд. Дело было принято к рассмотрению в августе 2014 года и в настоящее время процесс еще идет.

А в сентябре этого года СУ СК РФ по Волгоградской области завершил расследование дела в отношении директора ООО «Балабаны» Татьяны Ивашкевич. По версии следствия, руководитель организации, которая получила право на осуществление промышленного рыболовства по договору пользования, заключенного с комитетом сельского хозяйства, предлагала желающим ловить рыбу на водохранилище и за определенную плату снабжала их разрешениями на вылов биологических ресурсов.

Коллаж Алексея Костякова V102.RU