30-градусное пекло с сильным ветром ожидает волгоградцев

Жара за 30 градусов с порывами ветра до 15-20 метров в секунду ожидается в Волгоградской области в ближайшие несколько дней. Такая погода, по данным Волгоградского ЦГМС, сохранится в регионе до 24 мая.

Так, сегодня, 22 мая, в Волгограде и области будет до +31 и без существенных осадков. Днем возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Осадков не прогнозируют и 23 мая. При этом 30-градусная жара сохранится на большей части территории Волгоградской области. Согласно прогнозу, кратковременные дожди с грозами пройдут 24 мая.

Из-за высоких температур и ветра в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность в юго-восточных районах и высокая – во всех всех северо-восточных, северо-западных и центральных районах.

Фото Геннадия Гуляева

