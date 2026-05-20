



В селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области полицейские провели рейды, посетив 11 домов, в которых проживают цыгане. Интерес представители кочевого народа привлекли к себе после массовой драки, о которой сообщало накануне ИА «Высота 102». Силовую поддержку полиции оказали бойцы спецподразделений Росгвардии.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, также «в гостях» у цыган побывали специалисты военного комиссариата, ресурсоснабжающих организаций и районной администрации.

– У 25 человек отобраны биологические материалы и дактилоскопические образцы для проверки на причастность граждан к совершению преступлений и правонарушений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона. Один местный житель, не состоящий на воинском учёте, получил повестку для явки в военный комиссариат, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. –В отношении еще одного гражданина составлен административный протокол по ст. 20.25 КоАП РФ. Правонарушитель доставлен в отдел полиции и помещен в специальное помещение для задержанных лиц.

Представители ресурсоснабжающих организаций тоже побывали в Солодушино, выявив 3 факта незаконного подключения к централизованным системам водоснабжения, по которым составлено 3 акта о нарушении правил использования ресурсов, которые будут переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных к административной ответственности.