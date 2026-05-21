МЧС: шторм продлится в Волгоградской области до 22 мая





В Волгоградской области с 17:30 21 мая до конца 22 мая ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. По информации МЧС, в отдельных районах региона, а также в областном центре прогнозируются сильные дожди и ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой непогодой спасатели призывают жителей и гостей Волгоградской области соблюдать меры безопасности.

Автомобилистам рекомендуют при сильном ливне или граде съехать на обочину и включить «аварийку». Не следует парковаться под деревьями.