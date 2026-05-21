Полиция Калмыкии в Волгограде задержала пермячку после обращения вдовы бойца СВО

В Волгограде оперативные сотрудники МВД Калмыкии произвели задержание 21-летней жительницы Перми. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу республиканской полиции, россиянка подозревается в пособничестве мошенникам, которые выманили у вдовы участника СВО 7 млн рублей. 

Женщина, потерявшая супруга в ходе спецоперации и ставшая жертвой аферистов, проживает Малодербетовском районе Калмыкии.

– На телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником федерального правоохранительного министерства и стал интересоваться о том, в полном ли объеме она получила социальные выплаты, положенные ей как вдове участника СВО. При этом он ввел в заблуждение женщину тем, что для реализации остальных гарантий необходимы данные ее страхового свидетельства. Женщина вступила в разговор с абонентом и продиктовала ему номер СНИЛС. После этого ей стали поступать сообщения от Госуслуг о том, что инициирована выгрузка данных. Это не насторожило женщину, и на поступивший следом звонок от якобы работника Госуслуг она подтвердила, что действительно передала номер своего СНИЛС, на что получила ответ, что ее персональные данные были взломаны, и необходимо поговорить с сотрудником Центрального банка РФ, – рассказали обстоятельства преступление полицейские. 

По уже отработанной аферистами схеме, далее к разговору с женщиной по очереди подключились другие участники мошеннической схемы – якобы представители Центробанка и ФСБ, которые перешли к угрозам и эмоциональному давлению. Растерянная женщина поверила, что с ее банковского счета осуществлена попытка перевести деньги террористической организации, ее стали запугивать возбуждением уголовного дела. Чтобы всё исправить, женщине было предложено действовать по их инструкциям, при этом категорически нельзя было никому об этом говорить, тем более обращаться в полицию.

7,5 млн рублей женщина перевела на счет, который открыла в банке по указке мошенников. Затем эти средства она обналичила и передала прибывшему курьеру.

Задержанная в Волгограде 21-летняя пермячка выступала в роли того самого курьера. На нее полиция вышла по итогу комплекса оперативно-разыскных мероприятий. После задержания  пособница мошенников созналась в преступлении и в том, что за свои действия она получила вознаграждение. 

В настоящее время задержанная находится под арестом, а полицейские Калмыкии устанавливают иных участников преступной схемы. 

