



В превышении должностных полномочий обвинили двух замов главы Дубовского района. По версии следствия, вместо ремонта школ чиновники улучшали условия в самой администрации и подведомственных учреждениях.

- С 25 ноября 2022-го по 16 июля 2024-го Марина Киреева и Алексей Еремин допускали нецелевое расходование бюджетных средств, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – За это время заместители администрации Дубовского района направили не «в то русло» без малого полтора миллиона рублей.





В прошлом году чиновники планировали заметить напольное покрытие в школах и детском саду Дубовского района. Общую стоимость работ оценивали в 3 миллиона 765 тысяч рублей. Однако поставить в этом вопросе точку не смогли из-за того, что часть выделенной суммы ушла на другие нужды. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении чиновников назначено на 25 мая. Заседание начнется в 10:00.

Экономист-менеджер по образованию, Алексей Еремин начал свою карьеру в отделе бухгалтерского учета и отчетности комитета здравоохранения администрации Ворошиловского района, трудился в бухгалтерском отделе ВолГАСУ, а в 2003-м «дорос» до должности в департаменте финансов администрации Волгограда. Спустя семь лет Алексей Киреев вновь пошел на повышение, возглавив комитет финансов администрации Городищенского района, а спустя год стал «правой рукой» главы того же района. С 2017 по 2018 годы сотрудник администрации руководил экономикой, информационно-коммуникационными технологиями и финансами в ООО «Сова».

О карьере Марины Киреевой известно меньше. Заместитель главы администрации Дубовского района, она также управляла местным отделом по образованию.

