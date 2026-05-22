Киностудия «Союзмультфильм» усмотрела в шевроне с Винни-Пухом, который продавался в торговой точке в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, нарушение исключительных прав и потребовала компенсацию. В итоге предпринимателю, который торговал таким товаром, предстоит заплатить 110 тысяч рублей.

Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель заключили мировое соглашение.

Установлено, что контрольная закупка контрафактного шеврона с Винни-Пухом была совершена в ноябре 2025 года. При этом АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» не давали разрешения предпринимателю на использование принадлежащих им исключительных прав.

Отметим, что компания регулярно «зарабатывает» на таких предпринимателях, которые используют сказочных персонажей в коммерческих целях. Так, в производстве арбитража находятся ряд исков о взыскании компенсаций за Чебурашку.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!