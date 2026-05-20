В Камышине бизнесмен держал в «черном теле» юриста





В Камышине директор организации обвиняется в невыплате заработной платы юристу. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело в отношении бизнесмена уже завершено и направлено в суд.

Руководитель предприятия на протяжении длительного времени не выплачивал в полном объеме заработную плату юристу организации. При этом иногда размер выплат был ниже МРОТ. Общая сумма задолженности по заработной плате перед сотрудником превысила 135 тысяч рублей. В то же время на счетах фирмы необходимые для расчета с юристом денежные средства имелись. Однако директор предпочитал тратить их на другие цели.Известно, что на стадии следствия фигурант полностью признал свою вину, погасив долг по зарплате перед сотрудником в полном объеме.