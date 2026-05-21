



В Волгограде с 16 июня режим платной парковки начнет действовать на 11 улицах. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», в том числе платными станут парковочные места на улице Карла Либкнехта в Дзержинском районе – возле Центрального кладбища. В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос пояснили свое решение монетизировать данную территорию.

Так, в частности, в Департаменте городского хозяйства заявили, что парковка по ул. им. Карла Либкнехта запланирована с целью упорядочивания дорожного движения.

– На данной улице находится ряд объектов, часто посещаемых гражданами помимо кладбища: технологический колледж, автосалон, частная медицинская клиника, ряд популярных сетевых магазинов, ООО «Светосервис». Вблизи всех указанных организаций парковка зачастую осуществляется с нарушением ПДД и хаотично, в районе сетевых магазинов парковки используются для постоянной стоянки нелегальных «автолавок» из-за чего общественный транспорт не может безопасно высаживать пассажиров на остановке. В этой связи, после ремонта дороги по ул. им. Карла Либкнехта по программе БКД было принято решение упорядочить парковку по всей протяженности данного автомобильного проезда, а также организовать обособленный остановочный пункт для высадки пассажиров автобуса №46с, – говорится в ответе чиновников на редакционный запрос.

В профильном департаменте добавляют, что по ул. им. Карла Либкнехта будет организовано 115 парковочных мест.

– Из них в непосредственной близости от входа на кладбище (в радиусе 150 метров) всего 20 мест, в том числе 4 места для инвалидов, непосредственно на территории кладбища парковка бесплатная, – говорится в официальном сообщении.

Все средства, полученные от организации платных парковок, власти Волгограда обещают направить в дорожный фонд города, чтобы потом потратить эти деньги на ремонт или реконструкцию, содержание дорожных объектов, а также на улучшение организации дорожного движения.

Отметим, что без ответа остался вопрос ИА «Высота 102» о том, планируют ли в будущем чиновники коммерциализировать парковки возле других городских кладбищ на территории Волгограда.