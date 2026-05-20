Троих волгоградцев осудят за разбой на трассе с хищением 13 млн рублей

До 15 лет лишения свободы грозит троим жителям Волгоградской области, которые под угрозой расправы отобрали 13 миллионов рублей у водителя на трассе Волгоград-Москва. Фигуранты уголовного дела, как сообщили в прокуратуре региона, предстанут перед судом по обвинению по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в составе организованной группы, в особо крупном размере). Им 25, 38 и 45 лет.

Установлено, что обвиняемые знали о перевозке крупной суммы денег на автомобиле знакомого предпринимателя. Они разработали план, чтобы завладеть наличностью.

Они бросили перед машиной на дорогу металлические элементы с целью повреждения шин, однако водителю удалось проехать этот опасный участок. Тогда они напали на мужчину утром 21 июня 2025 года, когда он после ночлега вышел к машине из гостиницы. Под угрозой ножа разбойники отобрали у водителя 13 миллионов. Однако вскоре их задержали.

Уголовное дело рассмотрит Михайловский районный суд. Обвиняемые находятся под стражей.





