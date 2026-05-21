6-летнего ребенка госпитализировали из горящей квартиры в Волгограде

В Волгограде в пожаре пострадал маленький ребенок. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось в четырехэтажном доме в Советском районе накануне, 20 мая. В одной из квартир МКД около пяти часов вечера вспыхнул пожар.
- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:34 ч. Горели домашние вещи на площади 46 кв. м. Подразделения 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:01, - пояснили в ведомстве.
В пожаре пострадал шестилетний ребенок – он госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
