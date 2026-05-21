6-летнего ребенка госпитализировали из горящей квартиры в Волгограде

В Волгограде в пожаре пострадал маленький ребенок. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось в четырехэтажном доме в Советском районе накануне, 20 мая. В одной из квартир МКД около пяти часов вечера вспыхнул пожар.