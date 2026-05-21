«Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Ростовские школьницы попросили Лепса прийти к ним на выпускной
Школьницы из Ростова-на-Дону обратились к артисту Григорию Лепсу. Как сообщает Привет-Ростов, в видеообращении девушки приглашают популярного исполнителя приехать к ним на выпускной бал. – В обращении выпускницы признались,...
 Родителям раненых бойцов СВО разрешат выйти в отпуск
Совет Федерации одобрил закон об отпуске раненых бойцов СВО и их родственников. Решение было принято на пленарном заседании 20 мая.  Закон позволяет одному из родителей или детей военнослужащего, имеющего...
«Нас уже ничем не удивить»: врач-эндоскопист рассказал, какие предметы достают из волгоградцев

Кажется, что опытные врачи за время работы повидали столько, что удивить их просто невозможно. Однако порой пациенты все-таки задают специалистам такие задачки, от которых у тех невольно расширяются глаза. Так случилось и в случае с 50-летним мужчиной, из организма которого достали 214 монет различного номинала, 11 гаек и две дверные петли. Что еще приходится доставать из желудочно-кишечного тракта волгоградцев? Какие случаи особенно запоминаются эндоскопистам? И почему истории с проглоченными предметами нередко оборачиваются смертью пациента? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

«Доктор, извините, но я очень стесняюсь», - с этой фразой на прием к врачу-эндоскописту заходит едва ли не каждый третий волгоградец. И именно эти смущение и робость нередко доводят горожан до трагических последствий.

- Позднее обращение за помощью – одна из главных проблем в нашем деле. Кто-то не сильно доверяет традиционной медицине, а кто-то надеется, что как-нибудь да пройдет. Само, - рассказывает врач-эндоскопист, доктор медицинских наук Виктор Мандриков. – В итоге люди сидят дома с инородным телом и ждут… А потом погибают от перитонита и других осложнений, потому что оказанная помощь оказывается слишком запоздалой.


В коллекции врачей-эндоскопистов за годы практики собирается десятки экспонатов – от миниатюрных безделушек до зубных щеток, зажигалок или столовых ложек.

- Пациент, который попал в больницу № 25, проглотил все монеты неслучайно, и в этой ситуации речь идет о серьезных проблемах с психическим здоровьем. Но, конечно, в большинстве случаев инородные тела оказываются в организме по нелепому стечению обстоятельств. Чего я только не встречал за более чем тридцать лет работы. И множество рыбьих или куриных костей, и ложки, и проволоку, и иглы, и зубные щетки, и монеты, и батарейки, и зажигалки, и даже контейнеры с наркотиками. Случалось, что к нам попадали горожане, которые для интимных целей использовали даже ламповые триоды.


На прием к Виктору Мандрикову и его коллегам попадают пациенты абсолютно всех возрастов – и дети, с интересом сующие в рот батарейки и прочую несъедобную «снедь», и жаждущие смелых экспериментов молодые люди, и пожилые волгоградцы.

- В больницах существуют целые легенды… Инородные тела там, как правило, прибивают к стендам для обучения студентов. Набор получается весьма внушительным! Самые душещипательные истории связаны, конечно, с детьми, которые ради интереса глотают игрушки соответствующего размера. Большую опасность для них представляют магнитные шарики из конструкторов, которые, соприкасаясь друг с другом через перегородки слизистой или части желудка, создают пролежни и наносят серьезный вред здоровью – вплоть до развития перитонита. Крайне опасны для маленького организма и круглые батарейки – шайбы, - отмечает профессор кафедры хирургических болезней № 1 Института НМФО ВолгГМУ. – Все электрохимические процессы, которые в них происходят, крайне быстро повреждают слизистую. Если же они находятся в пищеводе, в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, то это грозит не только осложнениями, но даже летальным исходом. Если же говорить про взрослых пациентов, то, кроме тех, кто проглотил предмет случайно, находятся и профессионалы: я говорю о заключенных, которые настолько сильно хотят попасть в больницу, что специально поглощают острые предметы, обнаруживаемые после на рентгене. Горожане в возрасте до 30 лет нередко экспериментируют, в конечном счете попадая в больницу с застрявшими в прямой кишке овощами или интимными игрушками. Но, как говорится, нас уже не удивишь. История эндоскопии знает и не такое…

Фото из архива V102.ru

Общество 21.05.2026 15:34
