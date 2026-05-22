22 мая в утренний час пик в Волгограде наблюдаются пробки в 5 баллов, но, по словам автомобилистов, дорожная ситуация может ухудшиться в течение ближайшего часа.

- Нулевая продольная в сторону центра, где поворот на арбитраж. Лёгкое ДТП и уже затор, а ближе к 9 будет пробка, - сообщили редакции волгоградцы, спешащие на работу.

В настоящее время 2-километровая пробка наблюдается на Второй продольной в районе храма Иоанна Кронштадтского.

Напряженное дорожное движение на улице Качинцев, у ТРК «Европа» на проспекте Ленина, на ул. Рокоссовского в района Свято-Духова монастыря, на ул. Комсомольская, на проспекте Ленина в районе областной администрации и других участках.

