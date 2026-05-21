



После массовой драки в селе Солодушино Николаевского района цыгане извинились за свое поведение, призвав «жить дружно и не портить друг другу жизнь».





Ролик, на котором несколько жительниц населенного пункта призывают к примирению, разместило сегодня издание Readovka. Взявшие слово женщины заявили, что на территории Солодушино цыгане живут уже 40 лет, и за это время замечены в конфликте впервые.

- Мы хорошо живем в Солодушино, уже 40 лет живем. Не было ни скандалов, ни конфликтов, никаких на нас жалоб не было. Здесь уже распустились корни, дети повыросли. Так и будем жить спокойно, - заявляет одна из героинь ролика.

- 18 мая в селе Солодушино произошел конфликт между двумя семьями. Обе стороны виноваты, но за свою сторону мы просим извинения. Больше такого не повторится, мы хотим жить в мире и согласии. Надо жить дружно и не портить друг другу жизнь. У нас за 40 лет не было [подобных конфликтов], это первый случай. Я думаю, и не повторится. Будем следить, - добавляет другая женщина.

Глава Николаевского района Анжелика Гребенникова в свою очередь отметила, что самое главное для всех жителей «быть законопослушным гражданином».

- Виновные привлечены к ответственности. Работа по предотвращению конфликта продолжается, - заверила Анжелика Гребенникова. – Еще раз обращаюсь к вам с просьбой не спешить с преждевременными выводами. Самое главное для каждого из нас – быть законопослушным гражданином и помнить, что мы всегда в ответе за свои действия и слова. Призываю всех сохранять благоразумие!

После массовой драки, разгоревшейся из-за конфликта детей в сельском парке Николаевского района, в дома цыган нагрянули силовики.

– У 25 человек отобраны биологические материалы и дактилоскопические образцы для проверки на причастность граждан к совершению преступлений и правонарушений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона. Один местный житель, не состоящий на воинском учёте, получил повестку для явки в военный комиссариат, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. –В отношении еще одного гражданина составлен административный протокол по ст. 20.25 КоАП РФ. Правонарушитель доставлен в отдел полиции и помещен в специальное помещение для задержанных лиц.

Представители ресурсоснабжающих организаций тоже побывали в Солодушино, выявив 3 факта незаконного подключения к централизованным системам водоснабжения, по которым составлено 3 акта о нарушении правил использования ресурсов, которые будут переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных к административной ответственности.

