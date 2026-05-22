В спортивном комплексе МАУ ГСЦ «Ермак» в Новочеркасске прошёл крупный федеральный турнир по дзюдо на призы ВФСО «Трудовые резервы», посвящённый памяти мастера спорта СССР Геннадия Петровича Недвигина.

Соревнования собрали около 300 спортсменов из более чем 30 регионов России, представляющих 7 федеральных округов. Участники разыграли награды в 14 весовых категориях.

Ярким событием турнира стала победа волгоградской спортсменки Любови Астамировой, представляющей общество «Динамо» и ГАУ ДО ВО СШОР. В ходе состязаний Любовь провела три схватки – и во всех одержала уверенную победу, завоевав золотую медаль в своей весовой категории.

Этот успех принёс спортсменке сразу два важных достижения: она выполнила норматив мастера спорта России и получила путёвку на предстоящий чемпионат России.

Подготовили спортсменку тренеры Алексей и Татьяна Дьяконовы.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград