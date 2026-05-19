Светлоярский районный суд в Волгоградской области взыскал 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда рабочему, который получил тяжелую травму на стройке поликлиники. На пострадавшего упал медицинский холодильник весом 800 кг и раздробил ногу.

Как сообщили в прокуратуре региона, работодатель скрыл этот несчастный случай и не организовал его расследование в установленном порядке. Надзорное ведомство установило, что 63-лений пострадавший состоял в трудовых правоотношениях с ООО «Волгтрансстрой».

Травму мужчина получил 24 октября 2024 года при разгрузке медицинского оборудования на стройке поликлиники в рабочем поселке Светлый Яр. На работника упал огромный холодильник. В результате у пострадавшего были диагностированы множественные переломы голени, в том числе закрытый перелом заднего края большеберцовой кости левой голени с подвывихом стопы снаружи. Эти травмы были квалифицированы как тяжкие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), которое еще находится на стадии расследования.





