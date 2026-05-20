Волгоградца приговорили к штрафу в 350 тысяч за рыбалку электроудочкой

В Волгоградской области 31-летнего местного жителя признали виновным в незаконной рыбалке с использованием электроудочки. Мужчине удалось выловить таким образом 116 экземпляров рыбы частиковых пород.

Как сообщили в прокуратуре региона, фигурант уголовного дела полностью признал вину. Мировой судья судебного участка № 32 Ленинского судебного района приговорил рыбака к штрафу в сумме 350 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, водным биологическим ресурсам он нанес ущерб на сумму около 100 тысяч рублей.

Нарушителя задержали вечером 1 декабря 2025 года в районе ерика Могулевский. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока или других запрещённых орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов).

Фото из архива V102.RU

