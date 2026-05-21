



Резонансный конфликт, произошедший в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области, продолжает обсуждаться среди жителей региона. О массовой драке высказались и сами жители сельского поколения.





Напомним, ранее сообщалось о массовой драке в селе Солодушино Николаевского района. По данным главы района Анжелики Гребенниковой, потасовка с участием местных жителей, в том числе цыганской национальности, носила бытовой характер.

После случившегося полиция задержала девятерых участников драки, на которых позже были составлены административные материалы. Две женщины были отправлены под арест, еще одной назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Четвертая участница будет отбывать наказание в виде принудительных работ.

В отношении законных представителей остальных участников инцидента возбуждено административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ. Одна из несовершеннолетних помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД региона.

Несмотря на это, бурные обсуждения конфликта продолжаются как в соцсетях, так и среди местных жителей. С обращением выступила глава поселения Елена Токарева.

- Со всеми участниками конфликта работают правоохранительные органы, виновные будут наказаны. Убедительная просьба, меньше читайте все, что написано в Интернете - не все является достоверной информацией. Парк у нас открыт для всех, и больших конфликтных ситуаций никогда не было. Я хочу попросить, давайте дальше дружно существовать на одной территории. Конфликт урегулирован, - подытожила глава Солодушино.

Жители села также подчеркнули, что межнациональных конфликтов среди местных никогда не наблюдалось - все живут в мире и согласии.

- Со всеми мы ладим, вместе работаем и живем в согласии. Конфликты всегда бывают, в этом нет ничего страшного. В этой ситуации нет вопросов о национальности, обычный бытовой конфликт. Надеемся, что все разрешится и стороны будут жить в мире и согласии, как и раньше, - призвали местные жители.

После инцидента цыгане также извинились за свое поведение, призвав «жить дружно и не портить друг другу жизнь». Глава Николаевского района Анжелика Гребенникова в свою очередь отметила, что самое главное для всех жителей «быть законопослушным гражданином».

Видео: Волжская правда / t.me