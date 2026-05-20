Волгоградского журналиста Виталия Кошелева оставили под стражей

Центральный районный суд Волгограда продлил обвиняемому в крупном вымогательстве журналисту Виталию Кошелеву срок пребывания под стражей до 23 июня текущего года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, с соответствующим ходатайством обратилось следствие, так как у Кошелева истекал срок ареста.

Журналист возражал против дальнейшего нахождения в СИЗО и отрицал доводы следствия. Однако суд, оценив совокупность обстоятельств дела, счел необходимым продлить меру пресечения в виде заключения под стражу, считая её необходимой для обеспечения надлежащего хода судебного разбирательства.

Напомним, что Кошелев обвиняется в крупном вымогательстве у главврача одной из поликлиник. Вместе с ним по этому уголовному делу проходит еще один журналист Алексей Серовой, который находится под домашним арестом. Оба были задержаны 25 марта текущего года за то, что требовали от медика передачи им 1 260 000 рублей за нераспространение в отношении неё и её близких заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Такие сведения, в случае отказа в передаче денег, они грозились опубликовать в одном из мессенджеров. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ и СК СУ по Волгоградской области.





