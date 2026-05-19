Суд в Москве освободил из-под стражи главу облкомприроды Сивокоза

Мещанский районный суд Москвы накануне, 18 мая, освободил из СИЗО председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, чиновнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также суд выпустил из СИЗО начальника правового управления администрации Волгограда Дарью Казанкову. Она также будет находиться под домашним арестом.

Ранее, как сообщало информагентство, из-под стражи была освобождена экс-заместитель председателя облкомприроды Ирина Панина. Содержание в СИЗО ей заменили на запрет на совершение определенных действий.

Напомним, что Алексея Сивокоза, Дарью Казанкову и Ирину Панину силовики задержали в Волгограде 17 декабря 2025 года. Чиновники были этапированы в Москву, где им предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. В столице по решению суда всех троих поместили в СИЗО.

