«Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Новые автомобильные заграждения установят на границе Ростовской области
Пункты пропуска госграницы в Ростовской области оборудуют новыми средствами принудительной остановки автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, филиал Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы уже разместил тендеры на электронной торговой...
 СКЖД: на юге России задержаны 16 пассажирских поездов
16 пассажирских поездов задержаны в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает 18 мая Северо-Кавказская железная дорога. - В Краснодарском регионе СКЖД...
С краснодарской фирмы требуют 274 млн рублей за сорванное орошение под Волгоградом

Расследования 19.05.2026 08:47
Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура требует взыскать в доход государства более 274 миллионов рублей с компании, которая сорвала строительство двух ниток напорного водопровода Городищенской оросительной системы. Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, претензии предъявлены краснодарской фирме «Векстрой-Юг».

В июне 2023 года между Министерством сельского хозяйства РФ в лице ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз» и ООО «Векстрой-Юг» был заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции важного для системы орошения объекта. Изначальная цена контракта составила 335 482 306 рублей, работы должны были быть закончены в ноябре 2024. Контрактом предусмотрен аванс в размере 50% от цены, что составляет 167 741 153 рублей, который был перечислен заказчиком 12.07.2023.

В январе 2024 года стороны заключили дополнительное соглашение к контракту об увеличении аванса на 116 198 600 рублей в связи с корректировкой бюджета. А в апреле заказчиком в счет дополнительного аванса была перечислена подрядчику сумма в размере 116 198 600 рублей. Таким образом, общая сумма перечисленных денежных средств по контракту составила 283 939 753 рублей.

Однако в ходе проведенной внеплановой проверки Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора выявлены многочисленные нарушения при реконструкции напорного трубопровода. В этой связи в июле 2025 года ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз» направило претензию с требованием уплаты неустойки за просрочку выполнения работ в размере более 41,4 млн. руб. Но претензия оставлена без удовлетворения. И в конце этого месяца федеральное учреждение в одностороннем порядке расторгло контракт с компанией из-за неисполнения ею обязательств.

В июле 2025-го ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз» принято решение об одностороннем расторжении контракта, в связи с полным неисполнением обязательств.

На основании проведенного локального сметного расчета стоимость работ по монтажу старого трубопровода, которая входит в стоимость контракта, составляет 9 541 398,50 рублей.

По мнению прокуратуры, получение ООО «Векстрой-Юг» авансовых платежей без предоставления эквивалентного встречного исполнения в виде фактически выполненных работ по своей правовой природе является нецелевым использованием бюджетных средств, поскольку деньги, выделенные из федерального бюджета на реализацию государственной программы, не были направлены на достижение предусмотренных контрактом целей – выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта мелиоративного комплекса.

