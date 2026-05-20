Штрафом и арестом наказали участников конфликта под Волгоградом





Административные материалы составлены полицейскими в отношении участников конфликта в Николаевском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, две женщины были отправлены под арест, еще одной назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Четвертая участница будет отбывать наказание в виде принудительных работ.

В отношении законных представителей остальных участников инцидента возбуждено административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ. Одна из несовершеннолетних помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области.



Напомним, ранее сообщалось о массовой драке в селе Солодушино Николаевского района. По данным главы района Анжелики Гребенниковой, потасовка с участием местных жителей, в том числе цыганской национальности, носила бытовой характер. После случившегося полиция задержала девятерых участников драки.





