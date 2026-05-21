



Останки более полутора сотен бойцов обнаружили волгоградские поисковики на территории пересыльного лагеря для советских военнопленных «Дулаг-205». О его истории, а также прошлом и настоящем земли, пропитанной человеческой болью, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Лагерь в селе Алексеевка существовал с сентября 1942 года по январь 1943-го. Уже освободив Сталинград, красноармейцы застали поистине шокирующую картину. В бараках или на открытой земле лежали сотни истощенных и изувеченных трупов – с отрубленными конечностями и головами, с обезображенными лицами. Те, кому посчастливилось выжить в лагере смерти, с трудом передвигались. Часть из узников теряли рассудок от голода и регулярных издевательств.

- Ежедневно в 5:30 всех их выгоняли на рытье окопов и блиндажей, заставляли откапывать из-под снега траву для лошадей, рыть могилы, - писал в очерке «Кровавые злодеяния гитлеровцев в селе Алексеевка» руководитель Сталинградского обкома ВКП(б) Алексей Чуянов. – Работа продолжалась дотемна, а иногда и позднее. Не выполнявших нормы, отстававших от строя и жаловавшихся на плохое состояние здоровья немцы избивали палками, а часто пристреливали.

В «Дулаге-205», где содержались не только военные, но и мирные жители осажденного города, «шутки ради» выпускали собак, на потеху немецким солдатам травивших и раздиравших пленных. На допросах, вошедших в обиход лагерной жизни, сталинградцев жестоко избивали – многие из них с подобных экзекуций уже не возвращались.

- За все время, с сентября по январь, находившиеся в лагере получили хлеб всего четыре раза по 50-75 граммов на человека, - писал Алексей Чуянов. – Ежедневной пищей служила похлебка из дохлой конины. Этого «супа» выдавалось по пол-литра на день, его готовили из расчета по 50 граммов мяса – дохлой конины – в день на человека. Вода в лагере совершенно отсутствовала. Осенью дождей не выпадало, люди изнывали от жары, пили мочу ( на территории лагеря поисковики находили фляги с биологической жидкостью - Прим.), многие погибали…





По словам самих узников, в «Дулаг-205» жили до шести тысяч человек. Уже освободив его территорию, советские бойцы обнаружили более полутора тысяч неубранных трупов на входе, а также более двух с половиной тысяч тел убитых в трех ямах, располагавшихся в 50-100 метрах от лагеря.

- В октябре через лагерь прошли четыре тысячи граждан Сталинграда, которые в значительном большинстве отправлены на принудительные работы в Германию, - отмечал Алексей Чуянов в своем очерке.

Из пяти тысяч в живых остались не больше 800

Долгие годы земля с останками тысяч замученных и зверски убитых людей хранила свое прошлое в тишине. Заваленная горами мусора, она лишь изредка встречала поисковиков, не всегда работавших регулярно и качественно.

- Участок в поселке Горьковский Советского района Волгограда, на котором во время войны и располагался лагерь для пересылки, взят под охрану государства. На размежеванной охранной зоне установлен памятник погибшим пленным, - рассказывает руководитель поискового отряда «Наследники Победы» Волгоградской академии МВД Александр Тяпков.

После первой же экспедиции волгоградские поисковики, поднявшие из земли останки более сотни бойцов, убедились – работы на территории «лагеря смерти» им хватит как минимум на несколько лет вперед.

- За три года мы обнаружили останки более 500 защитников Сталинграда, установив имена 17 из них, - продолжает Александр Тяпков. – В этом году во время поисковой экспедиции нам посчастливилось найти восемь медальонов, четыре из которых оказались читаемы! При этом надо понимать, что не всегда обнаруживаемая нами информация содержится именно в бланках типографского образца. Очень часто мы черпаем важные сведения с подписанных ложек и котелков, фляжек и кружек. А в самих капсулах или гильзах более 80 лет лежат и куски описей, и обрывки газет, на которых бойцы писали свои данные карандашом. К примеру, в этом году мы подняли стреляную гильзу от винтовки Мосина, внутри которой хранился фрагмент из командирской книжки. Специалисты долго вымачивали его в кислотной среде, пытаясь «вытянуть» чернила и распознать запись. К счастью, им это удалось. Мы не просто установили данные бойца, но уже связались с его родственниками, живущими в Алтайском крае! Такие истории становятся для каждого поисковика, пожалуй, самой ценной наградой за работу.





По крупицам восстанавливая историю 80-летней давности, волгоградцы стараются не упускать из виду ни одной важной детали – фиксируют и место, в котором лежали убитые, и раскрывающий тайну смерти характер их травм.

- Из примерно пяти тысяч содержавшихся в лагере пленных в живых осталось примерно 700-800 человек. Всех остальных немцы, уходя, добили, что подтверждают тупые травмы на поднимаемых нами останках, - отмечает руководитель поискового отряда Александр Тяпков. – К слову, в этом году нам удалось обнаружить захоронения командного состава. Если прежде мы находили братские могилы, в которых было невозможно идентифицировать конкретных бойцов, то сейчас мы увидели могилы на одного, двух или трех человек. Аккуратные, расположенные за территорией лагеря. Рядом с останками мы также заметили медальон на имя уроженца Грузинской ССР, красноармейца Дзманашвили Александра Григорьевича 1908 года рождения. В открытых источниках совпадений по данным смертного медальона, увы, не нашлось, но сам медальон, выдаваемый пограничникам, а иногда и сотрудникам НКВД помог разобраться в деталях. Восстановив все данные, мы связались с руководителем фонда «Возвращение» в Грузии, который помог нам найти дочь бойца. Сейчас ей уже 85 лет… У женщины взяли образцы ДНК. На исследование отправлены и найденные останки. Если все данные совпадут, еще один герой вернется на родную землю и будет с почестями перезахоронен.





Фото Александра Тяпкова и ФСБ России