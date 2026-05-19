Волгоградца осудят за убийство приютившего его соседа

Перед судом в Волгограде предстанет местный житель, который пытался попасть в квартиру бывшей супруги, а в итоге стал обвиняемым в убийстве. В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в настоящее время фигурант знакомится с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд.

По данным следствия, волгоградец 26 марта текущего года в Тракторозаводском районе не смог встретиться с бывшей супругой, так как не смог попасть к ней в квартиру. Тогда мужчина пошел в гости к соседу, с которым решил выпить. Вскоре под воздействием алкоголя они поругались.

Гость схватил нож и ударил им соседа в шею. Пострадавший попытался убежать, но упал замертво в подъезде.





