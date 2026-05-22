124 волгоградца с клещами обратились за помощью к врачам

В Волгоградской области нарастает сезон активности клещей. 124 жителя региона за неделю обратились к врачам за помощью по поводу присасывания этих членистоногих. Случаев заражения инфекциями, которые передают клещи человеку, на данный момент в регионе не выявлено.

В территориальном управлении Роспотребнадзора уточнили, что по состоянию на 21 мая в регионе всего было зарегистрировано 323 обращения по поводу укусов клещей. Из них – 114 детей.

Специалисты советуют на природе пользоваться специальными препаратами для защиты от насекомых, использовать закрытую одежду и обувь, а также осматривать себя после прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Фото из архива V102.RU

