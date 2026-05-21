Продажу алкоголя запретят на Последний звонок в Волгограде





На Последний звонок, который прозвенит для тысячи школьников 26 мая, в регионе введут сухой закон.

Полки с алкогольными напитками на время массовых гуляний закроют во всех розничных магазинах Волгоградской области. А вот в кафе, барах и ресторанах достигшие совершеннолетия волгоградцы смогут, как и прежде, выбрать любой напиток из меню.

После официального окончания учебного года выпускников 9 и 11 классов начнут ждут экзамены. Первого июня волгоградских школьников ждет ЕГЭ по истории, литературе и химии. Русский язык одиннадцатиклассники сдадут 4 июня, а математику базового и профильного уровней - 8 июня.

