«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 Память 200 бойцов СВО увековечили в Саратове
В Парке Победы в Саратове сегодня, 6 мая, увековечили имена 200 погибших при исполнении воинского долга военнослужащих. Как сообщает ИА «СарИнформ», имена бойцов нанесли на колонны мемориала «Землякам,...
 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
ФНЛ назначила судейскую бригаду на матч 33‑го тура «Уфа» – «Ротор»

Спорт 07.05.2026 06:47
Футбольная национальная лига официально утвердила судейскую бригаду для обслуживания матча 33‑го тура между командами «Уфа» и «Ротор». Поединок состоится 10 мая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 10:00.

Во главе судейской бригады встанет Данил Набока из Краснодара – один из перспективных арбитров текущего сезона. Примечательно, что ранее Набока уже имел опыт работы на матче с участием «Ротора»: 22 апреля он обслуживал игру 30‑го тура Первой лиги между волгоградским клубом и московской «Родиной». Тогда встреча завершилась победой «Ротора» со счётом 2:0, а арбитр показал 6 жёлтых карточек, продемонстрировав строгий подход к контролю дисциплины. 

Помогать главному судье будут ассистенты:

Ярослав Калиниченко (г. Пермь) – первый ассистент;

Андрей Пелых (г. Санкт‑Петербург) – второй ассистент.

В обязанности линейных судей входит фиксация офсайдов, контроль за выходом мяча за боковые и лицевые линии, а также содействие в оценке эпизодов вблизи ворот.

Резервным арбитром назначен Семён Медведев из Екатеринбурга. В его задачи входит:

– проверка готовности стадиона к проведению матча (в отсутствие инспектора);

– согласование цветов игровой формы команд для исключения совпадения;

– обеспечение замены членов судейской бригады в случае непредвиденных обстоятельств.

Организационное сопровождение игры возложено на Петра Сергеевича Петухова (г. Москва), выступающего в роли делегата матча. В его компетенцию входит обеспечение соблюдения регламента со стороны клубов и стадиона, а также координация взаимодействия судейской бригады с принимающей стороной.

Качество работы судейской бригады оценит Роман Лихачёв (г. Екатеринбург) в качестве инспектора матча. По итогам игры он подготовит отчёт о профессиональном уровне судейства и направит его в Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

Этот матч станет не только проверкой профессионализма судейской бригады, но и важным испытанием для самих команд. Для «Ротора» встреча с «Уфой» приобретает особое значение в контексте подготовки к стыковым играм. Победа в этом матче позволит волгоградцам укрепить победную динамику и подойти к ответственным играм с уверенным психологическим настроем.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Севастополь»

