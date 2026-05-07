ФНЛ назначила судейскую бригаду на матч 33‑го тура «Уфа» – «Ротор»

Футбольная национальная лига официально утвердила судейскую бригаду для обслуживания матча 33‑го тура между командами «Уфа» и «Ротор». Поединок состоится 10 мая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 10:00.
Во главе судейской бригады встанет Данил Набока из Краснодара – один из перспективных арбитров текущего сезона. Примечательно, что ранее Набока уже имел опыт работы на матче с участием «Ротора»: 22 апреля он обслуживал игру 30‑го тура Первой лиги между волгоградским клубом и московской «Родиной». Тогда встреча завершилась победой «Ротора» со счётом 2:0, а арбитр показал 6 жёлтых карточек, продемонстрировав строгий подход к контролю дисциплины.
Помогать главному судье будут ассистенты:
Ярослав Калиниченко (г. Пермь) – первый ассистент;
Андрей Пелых (г. Санкт‑Петербург) – второй ассистент.
В обязанности линейных судей входит фиксация офсайдов, контроль за выходом мяча за боковые и лицевые линии, а также содействие в оценке эпизодов вблизи ворот.
Резервным арбитром назначен Семён Медведев из Екатеринбурга. В его задачи входит:
– проверка готовности стадиона к проведению матча (в отсутствие инспектора);
– согласование цветов игровой формы команд для исключения совпадения;
– обеспечение замены членов судейской бригады в случае непредвиденных обстоятельств.
Организационное сопровождение игры возложено на Петра Сергеевича Петухова (г. Москва), выступающего в роли делегата матча. В его компетенцию входит обеспечение соблюдения регламента со стороны клубов и стадиона, а также координация взаимодействия судейской бригады с принимающей стороной.
Качество работы судейской бригады оценит Роман Лихачёв (г. Екатеринбург) в качестве инспектора матча. По итогам игры он подготовит отчёт о профессиональном уровне судейства и направит его в Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Этот матч станет не только проверкой профессионализма судейской бригады, но и важным испытанием для самих команд. Для «Ротора» встреча с «Уфой» приобретает особое значение в контексте подготовки к стыковым играм. Победа в этом матче позволит волгоградцам укрепить победную динамику и подойти к ответственным играм с уверенным психологическим настроем.
Александр Веселовский
Фото: ФК «Севастополь»