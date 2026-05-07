



7 мая в центре Волгограда прошла финальная репетиция парада Победы. Фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев показал, как прошла заключительная тренировка парадных расчётов.

Подготовка к мероприятию началась ещё накануне. Вечером 6 мая городские службы заблокировали проезд по улично-дорожной сети, задействованной в проведении парада. Перекрыты были отдельные участки ул. Мира, а также ул. Гоголя и некоторые другие смежные территории. Кроме того, специалисты временно восстановили ограждение по периметру площади.





Подразделения начали прибывать на площадь Павших Борцов к 8 часам утра 7 мая. Первыми на место прибыли военнослужащие срочной службы, задействованные для оцепления территории. Бойцы были расставлены вдоль ограждения с шагом в несколько. Для некоторых из ребят тренировка стала редкой возможностью повидаться с родными и близкими.









Ближе к 9:00 на место заказными автобусами начали доставлять участников парада. Военнослужащие сразу же выстраивались в парадные коробки и занимали места на площади.





В 2026 году к подготовке привлечены расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, управления МЧС, академии МВД, а также УФСИН, УФССП и Войска Донского. В общей сложности – несколько тысяч военнослужащих.





Ровно в 10:00 началась финальная тренировка.

















Вдоль ограждения выстроилась толпа зрителей, в числе которых рядовые горожане, в том числе и семьи с детьми, школьники, постовцы и гости города-героя, которые специально приехали в Волгоград в преддверии Дня Победы.













Завершил пешую часть марш военного оркестра.





После того как по площади промаршировали парадные колонны, началась самая зрелищная часть шествия. Механизированную часть парада традиционно открыл легендарный танк Т-34.





За ним проехали мотоциклы-ровесники Сталинградской битвы, а следом легендарные ЗИС-5 с бойцами, переодетыми в форму времён Великой Отечественной войны.









В этом году в парадном строю было решено не использовать современную боевую технику, многие образцы которой задействованы в боевых действиях специальной военной операции по защите Донбасса.





Единственным исключением стали лёгкие бронеавтомобили «Сармат-2», которые вскоре после парада отправятся на передовую.













Завершился парад авиационной составляющей. Неожиданно для зрителей, а также жителей Центрального района Волгограда над городом промчались на бреющем полёте самолёты Ан-2.

Напомним, парад Победы состоится в Волгограде традиционно в 10:00 9 мая, одновременно с шествием бойцов по Красной площади.

