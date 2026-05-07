



7 мая в Волгограде в торжественной обстановке прошла церемония передачи частицы Вечного огня с Мамаева Кургана жителям села Родниковское Ставропольского края. С соответствующей просьбой ранее местные жители обратились в Волгоградскую областную думу.

- Сегодняшнее событие является ярким проявлением патриотизма, самоотверженности и беззаветной преданности Родине. Это исторический момент, который объединяет героическую историю наших регионов, сохраняет нашу общую память о подвиге героев. За Сталинград плечом к плечу сражались представители разных народностей, жители разных населенных пунктов. Мы гордимся тем, что огонь Сталинграда теперь будет гореть и на ставропольской земле. Это значит, что память о подвиге защитников Родины передается из поколения в поколение, а наша благодарность не имеет границ, - рассказала депутат Ирина Соловьева.

Население села Родниковское Арзгирского муниципального округа Ставропольского края – чуть больше 1 тыс. человек. При этом здесь проживают внуки и правнуки сразу 12 участников Сталинградской битвы, некоторые из которых пожертвовали жизнью ради защиты города-героя. В память о подвиге односельчан в населённом пункте воздвигнут монумент, у которого планируется зажечь вечный огонь. Мероприятие состоится с использованием пламя с главной высоты России.

Отметим, помимо церемонии передачи частицы вечного огня, ставропольцы вместе с волгоградскими парламентариями возложили цветы у подножья Мамаева кургана.

