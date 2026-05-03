«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
«Спартак‑Волгоград» побеждает в первом полуфинальном матче

03.05.2026 18:27
2 мая в Волгограде в бассейне «Спартак-Волгоград» состоялся первый полуфинальный матч плей-офф чемпионата России по водному поло среди мужских команд. «Спартак-Волгоград» победил астраханское «Динамо-СШОР» со счётом 10:7

Начало матча осталось за хозяевами: Константин Шейкин забил пенальти, Михаил Рудай реализовал большинство. Однако гости смогли перестроиться и выровнять игру, а к концу периода на табло уже горели цифры 4:5 в пользу «Динамо-СШОР».

Во второй четверти команды не торопили события сосредоточившись на защите. Единственный мяч в большинстве забил нападающий волгоградцев Тимур Шайхутдинов. Таким образом, волжане сравняли счёт – 5:5.

В третьем периоде красно-белые смогли выйти вперёд, дубль Романа Усова и гол Степана Андрюкова вывели команду вперёд – 8:5. Нападающий гостей Александр Деревенский сократил отставание с пенальти – 8:6.

В четвёртой восьмиминутке хозяева контролировали ход игры. Голы красно-белых Владимира Нежинского и Константина Шейкина увеличили преимущество волгоградской команды – 10:6. Под занавес матча астраханец Александр Деревенский с пенальти сократил разрыв в счёте – итоговые 10:7.

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» (Астраханская область) – 10:7 (4:5, 1:0, 3:1, 2:1).

2 мая. Волгоград. Playoff 1/2 финала. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».

Судьи: Павел Летуновский, Владимир Голиков (оба – Москва).

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (2), Рудай (1), Носаев, Нежинский (1), Шейкин (2), Шайхутдинов (3) – Буров, Шулев, Еськов, Жабкин, Иванков, Андрюков (1), Буланаев.

«Динамо-СШОР»: Корнеев – Никитский (1), Балакирев, Емельянов (1), Зайцев, Барабушка (1), Деревенский (2) – Саратов, Крылов, Рачителев (1), Яхтин (1), Васильев, Сыкалов, Солдатов.

Выигранные спринты: 2 – 2.

5-метровые/голы: 1/1 – 1/1.

Удаления: 7 – 7.

Второй матч серии состоится 3 мая в 18:00.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

Спорт 03.05.2026 18:27
